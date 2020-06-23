Эксперт: "Туристы среднего класса — основа турбизнеса Таиланда"

Власти Таиланда планируют сделать ставку на обеспеченных туристов. Министр туризма Пипхат Ратчакитпракарн заявил, что один обеспеченный турист, остановившийся в самом лучшем отеле, потратит в пять раз больше, чем обычный турист.

О том, значит ли это, что россиянам со средним уровнем дохода отдых в Таиланде будет недоступен, рассказал заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

"В Таиланде бывает такое: сначала что-то делается, а потом они начинают считать и дезавуировать это заявление. Я не думаю, что такое будет. Все зависит от туризма, причем не от туризма лакшери, а именно зависит от массового туризма, не только от числа туристов из России, но из стран Европы и Китая.

Я думаю, что это может быть мнение какого-то одного человека, либо его пожелания, либо недостаточно какая-то продуманная информация, потому что сама экономика Таиланда рассчитана на массовый туризм, именно на туризм среднего класса. Там огромная масса людей в этом деле задействована.

Поэтому переход натуризм уровня лакшери — это катастрофа для таиландской экономики. Я не думаю, что к данному заявлению стоит относиться серьезно.

На самом деле Таиланд будет ждать, когда ситуация стабилизируется, и появятся какие-то эффективные средства борьбы с пандемией, и будет, конечно, стремиться вернуть на рынок туристов среднего класса, потому что это основа и туристического бизнеса в этой стране. Это заявление не вполне продуманное", — заключил эксперт.