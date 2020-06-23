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Этнохутор "Шишин двор" снова открылся для гостей курорта "Роза Хутор"

Туризм

Узнать о том, как жили первые русские поселенцы в горах Кавказа, теперь можно на "Розе Хутор". На курорте снова открылся для посещения необычный объект — этнохутор "Шишин двор".

Он расположен на высоте более 1000 метров над уровнем моря, на склоне горы Аибга. Свое название он получил в честь создателей — потомков русских поселенцев семьи Шишиных. Добраться сюда можно, заказав экскурсию или совершив прогулку по тропе "Озерный траверс" курорта "Роза Хутор". Также до хутора проложен специальный веломаршрут.

Благодаря главе семейства Ананию Васильевичу, известному знатоку горских архитектурных приемов и культуры, здесь удалось в мельчайших подробностях воссоздать традиционное жилище и быт первых русских переселенцев. Основной материал усадьбы собран из долины Псху, где, начиная с конца XIX века и до сегодняшнего дня, в неизменном виде существуют хутора поселенцев. Вся жизнь обитателей двора происходит вокруг главного дома.

  • Рядом находится "гостевой" летний, играющий роль кунацкой — места, куда заходит гость.
  • Есть на "Шишином дворе" и пацха — многоугольная постройка с земляным полом и открытым очагом. Раньше вокруг костра собирались члены семьи и гости. На надочажной цепи находился котел, а над кострищем обычно коптились мясо или сыр.
  • Рядом с главным домом расположен загон для козлят, куда их помещают отдельно от взрослых коз для сохранения молока. Сегодня в стаде "Шишина двора" около 50 коз мингрельской породы. Их молоко по традиции перерабатывают в сыр на собственной сыроварне, попробовать который могут все гости хутора.

Еще туристы могут на свежем воздухе отведать вкуснейший горный мед, свежеиспеченные пироги с сыром, аджику и другие специалитеты. Здесь также предлагают совершить прогулку с пастухами в горы, покормить и поиграть с козлятами.

Этно-хутор

После снятия режима карантина в Краснодарском крае "Роза Хутор" поэтапно запускает объекты туристкой инфраструктуры. Сейчас на курорте работают канатные дороги, набережная в "Розе Долине", смотровая площадка на "Розе Пик", рестораны, кафе, магазины, парковки.

Гостям предлагаются пешие и веломаршруты в горы различной сложности и продолжительности, открыты центр "Активный отдых" и пункты проката.

Можно также посетить парк водопадов "Менделиха", "Оленью ферму" и "Хаски-хутор".

Уже в конце июня начнут открываться отели: 26 июня гостей примут Radisson и Park Inn, 27 июня — Golden Tulip. А с 1 июля — Mercure и Valset в "Розе Долине", Medical Spa-отель Rosa Springs, Riders Lodge, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel, AYS Design, BoogelWoogel Bar & Hotel и "Приют Панды" в Горной Олимпийской деревне.

До 15 июля курорт предлагает при покупке онлайн весьма привлекательные тарифы на пакеты с проживанием:

  • "Активные выходные";
  • "В горы всей семьей";
  • "Перезагрузка в горах";
  • "Я выбираю горы".

Выгода для гостей по таким спецпредложениям составит от 33 до 50%. Подробнее на промосайте:

https://summer.rosakhutor.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10331941351&utm_content=443056973691&utm_term=роза%20хутор&utmstat=us%7Cgoogle%7Ccid%7C10331941351%7Caid%7C443056973691%7Cgid%7C108259681612%7Cpid%7Ckwd-38988712328%7Ckeyword%7Cроза%20хутор%7Cadposition%7C%7Cplacement%7C%7Cregion%7C9047025%7Cdevice%7Cc

В своей деятельности курорт следует всем рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19:

  • организовано соблюдение социальной дистанции;
  • используются индивидуальные средства защиты;
  • кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатываются дезинфектантом ежедневно.

Во всех основных общественных зонах и номерном фонде доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В кассах, инфоцентрах и отелях создана бесконтактная среда.

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