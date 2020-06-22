Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в этом году в международном конкурсе на звание считаться лучшим пляжем в России, приняли участие 70 пляжей Краснодарского края. Отмечается, что ни на одном российском курорте нет такого количества чистых пляжей. Но не все из них удостоились награды "Голубой флаг".
В этом году в России 24 пляжа были награждены данной наградой, 21 из них расположен в Сочи.
Лучшие пляжи Сочи:
В ближайшее время пляжи получат экосертификаты и голубые флаги. Кроме того, они будут отмечены на специальной карте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи готовятся к курортному сезону: крупные туристические объекты продолжают работы по благоустройству и содержанию территорий, подготовке гостиниц, а также по обеспечению инженерной инфраструктуры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.