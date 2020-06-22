В Челябинске открылся отель Albion

В Челябинске на месте бывшего противотуберкулёзного диспансера построили отель Albion. Владельцы всё же решили открыть гостиницу, несмотря на экономический кризис, вызванный коронавирусом.

В отеле, расположенном на Кыштымской улице, 43 номера различного уровня комфортности.

Стоимость проживания варьируется 2 тыс. до 5 тыс. руб. за сутки. В отеле есть ресторан на 40 человек, конференц-зал на 70 человек, парковка на 10 машиномест.

Владельцы отеля намерены занять нишу бизнес-туризма. Они уже подали заявку на получение статуса трехзвездочного отеля.

"Концепция Albion — это городской отель, рассчитанный на бизнес-туризм, размещение командированных", — сообщила управляющая отеля Ксения Шумкина.

Отель начали строить летом прошлого года, в конце прошлого года здание было сдано в эксплуатацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области начал свою работу Центр детско-юношеского туризма.