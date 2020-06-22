У главы Ростуризма появились два новых заместителя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Ростуризма Зарины Догузовой — ими стали Евгения Чухнова и Григорий Прокуронов.

Евгения Чухнова

С 2019 года она занимала должность советника главы ведомства. До этого была главой департамента маркетинга и развития цифровых технологий "МТС-банка". Также в послужном списке Евгении работа в таких компаниях, как Lamoda.ru, OZON.ru, Otto Group Russia, банк "Русский Стандарт".

Григорий Прокуронов

С 2013 по 2018 год Прокуронов был заместителем руководителя Федерального дорожного агентства. Ранее работал заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

До недавнего времени у Догузовой официально не было заместителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм смягчит требования для сотрудников санаториев. Зарина Догузова отметила, что что далеко не везде можно быстро сдать анализ на коронавирус и получить необходимую справку.