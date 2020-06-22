Во Вьетнаме открылся отель под турецким брендом OTI

На острове Фукуок (Вьетнам) открылся отель сети OTI Hotels & Resorts.

"Под брендом OTI Hotels & Resorts International работают 20 отелей в Турции, Египте, Тунисе и Вьетнаме, в том числе собственные гостиницы холдинга Xanadu Resort Hotel в Белеке, Seven Seas Hotel Life Кемере, Seven Seas Hotel Blue и Otium Family Eco Club в Сиде. Отели OTI Hotels & Resorts ежегодно попадают в топ-100 престижных европейских рейтингов, таких как TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover, Starway", — сообщили в пресс-службе Coral Travel.

Туроператор Coral Travel также входит в OTI Holding. Компания продает свои отели на эксклюзивной основе почти во всех странах, где есть ее представительства.

Новый отель находится на первой береговой линии. Для посетителей отеля созданы открытый бассейн и SPA-центр. В отеле два девятиэтажных корпуса и 32 виллы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России начнет работать крупнейший туристический бренд Вьетнама.