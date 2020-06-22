Власти Таиланда откажутся от дешевых пакетных туров

Власти Таиланда планируют сделать ставку на обеспеченных туристов. Именно для этой категории путешественников после открытия границ королевство будет создавать удобства.

Власти Таиланда планируют сделать ставку на обеспеченных туристов. Именно для этой категории путешественников после открытия границ королевство будет создавать удобства. Об этом сообщил министр туризма Пипхат Ратчакитпракарн.

Он отметил, что в Таиланде больше не будут приветствовать туристов, которые приехали по массовым пакетным турам.

"Пандемия дала нам прекрасную возможность перезагрузить сектор туризма, который стал зависимым от китайских туристов и массового туризма в целом", — заявил он в интервью Bloomberg.

Также министр сообщил, что богатые иностранные туристы смогут свободно перемещаться по выбранному ими острову. Продолжительность тура будет составлять минимум 14 дней. Кроме того, они должны выждать две недели, чтобы посетить другие места в стране.

Туристов будут привлекать и в зимний сезон. По словам министра туризма, один обеспеченный турист, остановившийся в самом лучшем отеле, потратит в 5 раз больше, чем обычный турист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Таиланд обещает открыть страну для туристов после пандемии.

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