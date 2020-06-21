Авиакомпания "Россия" сообщила о возобновлении полетов на популярные черноморские курорты.

"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению полетов на популярные курорты черноморского побережья и в Калининград. "Россия" совместно с партнером, туроператором "Библио-Глобус", предлагает обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние перелеты, главным образом, — на популярные курорты черноморского побережья — в Анапу, Симферополь и Сочи, а также в Калининград", — говорится в сообщении.