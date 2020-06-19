Эксперт: "Венеция страдает от наплыва туристов"

Экономика Италии очень зависит от туризма, но жители Венеции протестуют против массового туризма, так как это создает им определенные неудобства. О том, как решается эта проблема, рассказала профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

"Сама проблема туризма стояла перед Италией уже давно, поскольку огромное количество туристов, которые приезжают в Италию, особенно в такие города, как Венеция, Флоренция, Рим, приводила к тому, что они просто были переполнены людьми.

От наплыва туристов страдает экология

В Венеции, например, большая проблема каналов — Гранд-канала и других. Это связано с тем, что сюда не только приезжали, но и приплывали на больших круизных лайнерах. Все это чрезвычайно загрязняло воды, окружающую среду, расшатывало те опоры, на которых стоял город и так далее. То есть проблема обсуждается очень давно.

Как решается эта проблема?

Были введены некоторые ограничения в том смысле, что, например, в этих городах повысили не только плату за гостиницы, но и была введена дополнительная плата за пребывание в городе — туристический сбор.

Италия действительно очень во многом зависит от туризма. Особенно этот вопрос обострила ситуация с пандемией. Мы знаем, что Венеция и север Италии подверглись очень серьезно удару этой волны вируса и с большим количеством жертв, с переполненными больницами. Поэтому сейчас к прежним проблемам добавился еще и страх просто перед распространением вируса в дальнейшем.