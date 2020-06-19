С 1 июля Мачу-Пикчу смогут посещать только 500 туристов в день

Знаменитый город инков Мачу-Пикчу, который снова будет доступен для туристов с 1 июля, смогут посетить не более 500 человек в день. Раньше достопримечательность посещали около пяти тысяч туристов в день.

"Согласно документу, который мы назвали соглашением по Мачу-Пикчу, мы обязаны исполнять протоколы. Число туристов, которые будут посещать Мачу-Пикчу, будет около 500 в лучшем случае", — сообщил мэр города Агуас-Кальентес (или Мачу-Пикчу) Дарвин Бака Леон.

По его словам, это серьезно отразится на местной экономике, так как значительную часть доходов приносит именно туризм.

Более тысячи владельцев ресторанов, отелей и магазинов с сувенирами ждут возвращения туристов. Но на первом этапе будут открыты только 20-30% из них.

Перед посещением Мачу-Пикчу обязательно нужно помыть руки и надеть маску. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что инки специально построили Мачу-Пикчу в месте разломов.