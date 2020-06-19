В создание аудиогида по Горному Алтаю вложили более 3 млн рублей

Второй масштабный этап работы над созданием аудиогида о Горном Алтае завершен.

Новый аудиогид — часть фирменного маршрута "Золотое кольцо Сибири" или "Открываем Сибирь" - проекта Русского географического общества. В общей сложности за два года удалось записать 92 трека, продолжительность которых около 14 часов. Более 50% этих материалов уже переведены на английский язык. После окончания пандемии работы будут продолжены.

"В нашей работе мы опирались только на верифицированные источники, и это отличает нас от всех, кто рассказывает о Горном Алтае массовой аудитории. Основную фактуру для аудиогида нам предоставил Национальный музей имени Анохина, мы ее переработали в концептуальные авторские тексты и эти тексты также согласовали с музеем и сторонними экспертами", — поясняет продюсер проекта "САЙКОЛ АУДИОГИД", консультант по продвижению бренда "САЙКОЛ" Сания Шкарбань.

Для того, чтобы воспользоваться аудиогидом, нужно установить на смартфон или планшет бесплатное приложение izi. TRAVEL, из которого можно скачать сам аудиогид.

В реализацию данного проекта и его продвижение было вложено более 3 миллионов рублей. В этом году в продвижение продукта планируется инвестировать более 1 миллиона рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Алтайский край расширяет границы.