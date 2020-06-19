Из Петербурга запустят новый турмаршрут в Карелию и Финляндию

Власти Карелии объявили о запуске четырех новых туристических маршрутов под брендом "Одна Карелия — две страны".

У туристов будет возможность побывать в Карелии на территории РФ и Финляндии. В поездку можно отправиться из Петербурга или Йоэнсуу.

"Суть путешествия — посещение русской и финской Карелии за одно путешествие", — сообщил директор информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.

В России туристы смогут посетить горный парк "Рускеала" и Валаамский монастырь, а в Финляндии национальный парка "Коли" и коммуну в Иломантси.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия стала самой популярной страной у российских туристов. Они стремятся в Финляндию не только для того ради шопинг-туров, но и для того, чтобы отдохнуть на берегу озер и в местных SPA-отелях.

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