Власти Карелии объявили о запуске четырех новых туристических маршрутов под брендом "Одна Карелия — две страны".
У туристов будет возможность побывать в Карелии на территории РФ и Финляндии. В поездку можно отправиться из Петербурга или Йоэнсуу.
"Суть путешествия — посещение русской и финской Карелии за одно путешествие", — сообщил директор информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин.
В России туристы смогут посетить горный парк "Рускеала" и Валаамский монастырь, а в Финляндии национальный парка "Коли" и коммуну в Иломантси.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия стала самой популярной страной у российских туристов. Они стремятся в Финляндию не только для того ради шопинг-туров, но и для того, чтобы отдохнуть на берегу озер и в местных SPA-отелях.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?