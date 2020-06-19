На Кубани появится центр винного туризма

Планируется, что это будет самый крупный в России Центр энологии. Он будет создан на базе действующего завода первичного виноделия в станице Тамань Темрюкского района.

У гостей Центра энологии будет возможность познакомиться с историей виноделия и технологиями, которые используются в данной отрасли, наблюдать за процессом изготовления вина. Также туристы смогут посетить современный дегустационный зал, гастрономический ресторан и мини-парк.

Завод планирует расширить масштабы производства.

"На сегодняшний день это будет крупнейший в России центр винного туризма", — сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза.

Планируется, что Центр энологии появится уже в июле-августе 2020 года.

В реализацию проекта планируется вложить 2,5 млрд рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о плюсах и минусах винного туризма.