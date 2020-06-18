В Красном Яре построят турбазу "Разгуляево" за 48 млн рублей

В Ульяновской области, в селе Красный Яр планируют построить туристическую базу "Разгуляево". В реализацию проекта будет инвестировано 48 миллионов рублей, суть которого — развитие туристической базы "Разгуляево". Губернатор Сергей Морозов уже ознакомился с проектом.

Что планируется сделать?

В первую очередь будут усовершенствованы подъездные пути и их освещение. Также планируется построить три коттеджа премиум класса, гостиницу и кафе, открытый теплый бассейн.

На берегу Волги организуют комфортные зоны отдыха.

Для гостей турбазы будут построены рестораны, спортивные площадки и искусственный водоем.

"Ввод в эксплуатацию базы семейного отдыха, согласно плану, позволит повысить посещаемость, улучшить логистику и сервис, позволит более масштабно организовать отдых на воде и проводить спортивно-массовые мероприятия", — сообщили в Агентстве по туризму.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера "Арктический" 5,2 млрд рублей.