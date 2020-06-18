В Ульяновской области, в селе Красный Яр планируют построить туристическую базу "Разгуляево". В реализацию проекта будет инвестировано 48 миллионов рублей, суть которого — развитие туристической базы "Разгуляево". Губернатор Сергей Морозов уже ознакомился с проектом.
В первую очередь будут усовершенствованы подъездные пути и их освещение. Также планируется построить три коттеджа премиум класса, гостиницу и кафе, открытый теплый бассейн.
На берегу Волги организуют комфортные зоны отдыха.
Для гостей турбазы будут построены рестораны, спортивные площадки и искусственный водоем.
"Ввод в эксплуатацию базы семейного отдыха, согласно плану, позволит повысить посещаемость, улучшить логистику и сервис, позволит более масштабно организовать отдых на воде и проводить спортивно-массовые мероприятия", — сообщили в Агентстве по туризму.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Красноярского края планируют инвестировать в развитие единого туристического кластера "Арктический" 5,2 млрд рублей.
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