В Сочинском нацпарке появится пешеходная тропа от Туапсе до Абхазии

Сочинский национальный парк планирует создать на своей территории 150 туристических троп.

"Уже в этом году одним из них станет "Лиановая пещера", расположенная в Адлерском участковом лесничестве. Перед выходом на маршрут жителям и гостям курорта необходимо будет взять с собой альпинистское снаряжение", — сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Одна из троп будет проходить от Туапсе до границы с Абхазией. В настоящее время ведутся проектные работы. Также сейчас выбирают туристические объекты, которые будут находиться на данном маршруте.

Создание новых турмаршрутов идет в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

"Считаю, что новые маршруты помогут раскрыть неизведанные грани Сочинского национального парка, показать его туристам с неожиданной стороны и заново открыть удивительную природу Юга России", — заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи готовятся к курортному сезону.