На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России

Власти Кипра в этом году готовы принимать российских туристов, но только после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на СМИ Кипра.

Министр туризма Республики Кипр Саввас Пердиос заявил, что на данный момент авиарейсы из России запрещены, но Россия, так же как и Великобритания, по-прежнему считается одним из главных "поставщиков" туристов на остров.

Напомним, что иностранные туристы прибывают на Кипр с 9 июня. Страны, откуда принимают туристов, разделили на три группы. В группу A вошли 18 стран, в которых благоприятная эпидемиологическая обстановка. Гражданам этих стран не нужно предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

В группу B вошли 3 страны, туристам из них необходимо предъявлять справки об отсутствии коронавируса.

Россия и Великобритания входят в группу С, иначе — в динамическом списке. В этом списке 40 стран. Министр туризма Республики Кипр заявил, что разрешения на прием авиалайнеров с российскими и английскими туристами можно ожидать к концу сезона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нужно знать пере поездкой на Кипр.