Жители Венеции протестуют против туристов

По данным за прошлый год, Венецию посетили около 16 млн гостей.

Эколог Джейн да Мосто считает, это слишком много.

"Такой турпоток вредит Венеции, поэтому нужно существенно сократить рейсы круизных судов. Кроме того, большое скопление туристов мешают жить там многим обычным гражданам Италии, которые хотели бы поселиться в Венеции, но не могут найти здесь жилье, так как его предпочитают сдавать приезжим", — считает эксперт.

Эксперт требует, чтобы власти города стимулировать среди венецианцев поиск другой работы, помимо оказания туристических услуг.

Владелец гостиничного бизнеса Николо Бортолато хотел бы принимать у себя туристов, интересующихся историей города и могли бы тратить на это больше денег, чем другие.

Чиновники пока не знают, что как этого можно добиться.

До коронавируса рассматривался вариант установления налога за въезд в Венецию, но пандемия помешала реализации этих планов.

Жители Венеции уже вышли на первый после карантина протест против туризма.

А вот гондольеры с нетерпением ждут гостей, так как многие из ни до сих пор остаются без работы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Венеция заявила о готовности к началу туристического сезона.