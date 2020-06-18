Россияне активно интересуются отдыхом в Крыму, но не спешат покупать путевки. По данным специалистов TBS Group продажи туров в Крым остаются на низком уровне. О том, почему на отдых в Крыму высокие цены, рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк.

"Я знаю, что во многих гостиницах нет мест после 1-го числа. Поэтому, скорее всего, звонят и жалуются те, кто просидел, прождал и сейчас пытаются последние номера взять в хороших объектах. Июль-август всегда в Крыму был пиком сезона, когда самые высокие цены.

Путевки в Крым нужно покупать зимой. Все путевки продаются зимой. Конечно, пандемия ввела свои корректировки в этом сезоне. Но при этом очень многие не отказались от путевок, перенесли их с апреля, с мая, с июня на июль-август. Поэтому мест в Крыму ограничено.

На сегодняшний день самое большое количество авиабилетов выкуплено в Симферополь из всех туристических регионов России. Крымский мост сегодня пропускает количество машин аналогично количеству машин в прошлом году. То есть можете себе представить, после снятия ограничений сколько поехало на машинах людей уже сейчас.

Все новые железнодорожные направления с Уралом за сутки продаж 15 тысяч билетов было куплено на железнодорожный поезд на новые направления. Не считая того, что Москва, Санкт-Петербург, Крым — эти направления так и оставались. Поэтому в ближайшее время вообще ничего не останется.

Отдых в Крыму — дорогое удовольствие?

Путевки будут дорогими, если самим звонить на ресепшн и день в день пытаться заказать. Санатории, гостиницы продают последние. Во-первых, выполняют обязательства, которые были взяты, поэтому, конечно, существенно сократилось количество свободных мест, потому что люди с апреля ждут своего отдыха. Каждый год в июле мне звонят и говорят, что такие высокие цены. Путевки покупают всегда заранее.