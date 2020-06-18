Более 40% россиян, планирующих летний отпуск, отправятся в путешествие на личном или арендованном автомобиле.
"Только 21% опрошенных собираются поехать на поезде, 3% петербуржцев собираются путешествовать на катамаране или яхте", — сообщили в пресс-службе Авито-Авто.
В опросе приняли участие 10 тысяч россиян старше 18 лет.
Опрос показал, что в этом году 20% респондентов будут отдыхать внутри страны, 6% собираются поехать за границу.
36% опрошенных заявили, что будут отдыхать на даче, а 26% — никуда не поедут.
Около 2 тысяч респондентов сообщили, что в этом году вообще не пойдут в отпуск.
Самыми популярными направлениями отдыха стали:
Также россияне интересуют отдыхом в Карелии, на Урале и Байкале.
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