Более 40% россиян планируют поехать в отпуск на автомобиле

Более 40% россиян, планирующих летний отпуск, отправятся в путешествие на личном или арендованном автомобиле.

"Только 21% опрошенных собираются поехать на поезде, 3% петербуржцев собираются путешествовать на катамаране или яхте", — сообщили в пресс-службе Авито-Авто.

В опросе приняли участие 10 тысяч россиян старше 18 лет.

Опрос показал, что в этом году 20% респондентов будут отдыхать внутри страны, 6% собираются поехать за границу.

36% опрошенных заявили, что будут отдыхать на даче, а 26% — никуда не поедут.

Около 2 тысяч респондентов сообщили, что в этом году вообще не пойдут в отпуск.

Самыми популярными направлениями отдыха стали:

Крым

Сочи

Санкт-Петербург;

Алтай

Также россияне интересуют отдыхом в Карелии, на Урале и Байкале.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.