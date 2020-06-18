Туристический бизнес нуждается в субсидии на выплату зарплат

В пресс-службе РСТ сообщили агентству РИА "Новости" о том, что по инициативе отделения ведомства президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и попросил продлить действие государственной программы по выдаче субсидий на выплату зарплат.