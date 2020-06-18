В пресс-службе РСТ сообщили агентству РИА "Новости" о том, что по инициативе отделения ведомства президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и попросил продлить действие государственной программы по выдаче субсидий на выплату зарплат.
"Субсидии для организаций малого и среднего бизнеса предусмотрены постановлением правительства, где идет речь о поддержке бизнеса для выдачи сотрудникам зарплаты в апреле и мае. Турбизнес просит распространить субсидии и на июнь", — пояснили в Союзе туриндустрии.
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