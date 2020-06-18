В мультфильме "Ну, погоди!" появились новые герои

Новыми персонажами перезапуска "Ну, погоди!" от киностудии "Союзмультфильм" станут трое зверей. Все они обладают ярко выраженными положительными чертами: сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ёжик Шу, активная и веселая Косуля Уля.

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь, — рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская. — Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся".

Эти персонажи неслучайны, они появились в концепции и сценарии сериала по инициативе партнера — горного курорта "Роза Хутор". Новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами "Роза Хутор". Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции.

"Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей. Во-первых, косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт. А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта. Во-вторых, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда "Роза Хутор". Косуля Уля — это динамизм, позитив и эмоции. Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ежик Шу — технологичность и изобретательность. И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и гостям "Роза Хутор"" — отметил председатель Совета директоров курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Ранее в марте 2020 года было объявлено о подписанном между киностудией "Союзмультфильм" и горным курортом "Роза Хутор" соглашении о сотрудничестве в рамках перезапуска сериала "Ну, погоди!". В мультфильме будут использованы узнаваемые локации "Роза Хутор", а также современные виды спорта и развлечений, доступные на курорте. Однако интеграция партнера в сериал не будет носить рекламный характер.

Премьера первых серий нового "Ну, погоди!" в формате квази-3D состоится уже в этом году. В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по 7 минут.

Барсук Тим

Спортивный юноша, он всегда в движении. Добрый и ответственный, все делает правильно, четко и без суеты. Он невозмутим, всегда доброжелателен. Тим отвечает за безопасность, следит, чтобы гости надевали шлемы и правильно закрепляли страховку.

Ёжик Шу

Шу — исследователь и изобретатель. Используя знания в области науки и технологий, он создает новые гаджеты. Склонен погружаться глубоко в свои мысли, но всегда рядом и участвует во всех важных событиях. Очень любит природу, изучает местную флору и фауну, водит экскурсии.

Косуля Уля

Активная и позитивная девушка, эмоциональная и легкая на подъем. Красавица и умница, тщательно следит не только за своей внешностью, но и за визуальным образом курорта. Всегда держится с достоинством. Уля отвечает за разнообразный и интересный спортивно-развлекательный досуг отдыхающих, занимается дизайном и декором. Часто выступает ведущей групповых занятий по фитнесу.