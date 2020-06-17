В Прибайкальском нацпарке продлили особый противопожарный режим

С 10 апреля по 15 июня 2020 года на территории Иркустской области действовал особый противопожарный режим. Власти региона вводят его каждый год, чтобы уменьшить количество пожаров, которые часто происходят в лесу и на сельскохозяйственных угодьях и приводят к большому экономическому ущербу.

В период действия особого противопожарного режима запрещено:

разводить костры;

выжигать сухую растительность;

сжигать мусор.

16 июня 2020 года данные ограничения отменили в центральных и южных районах Иркутской области. ﻿

Но на территории Прибайкальского национального парка особый противопожарный режим продлили. Данное решение аргументировано неблагоприятными метеопрогнозами и тем, что территорию парка посещает огромное количество людей.

Соответственно, всех посетителей парка будут инструктировать по Правилам пожарной безопасности. В любом транспортном средстве, которое находится на территории парка, должен быть противопожарный инвентарь.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф от 4000 до 5000 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.