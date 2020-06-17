В Камчатском крае откроется Центр подготовки туристических кадров

Инициатор данного проекта врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. По мнению главы региона, число людей, работающих в туристической индустрии, может увеличиться до 12 тысяч человек.

Развитие кадров в сфере туризма — одна из приоритетных задач региона. Солодов уверен, что Камчатский край может и должен стать всероссийской базой для подготовки инструкторов-проводников.

В регионе есть все необходимое для этого:

рельеф;

специалисты;

опытные горные гиды;

организации, на базе которых можно реализовать проект.

"Для этого, во-первых, необходимо определить четкие принципы регулирования туристского потока и снижения антропогенной нагрузки на особо-охраняемые природные территории и, во-вторых, учитывать приоритет экологических принципов при реализации инвестиционных проектов", — сказал Владимир Солодов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке готовят нормативную базу для строительства туркластера.