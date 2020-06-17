Стартовал Всероссийский конкурс по развитию экотуризма в России

В России стартовал конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Желающие могут подать заявку на участие до 10 июля.

Конкурс проводит "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).

Участникам необходимо сформировать команду, подготовить описание проекта и его видеопрезентацию.

Отбор проектов

До 28 июля комиссия выберет 30 лучших заявок. Выбранные команды смогут принять участие в акселерационной программе, где будут разрабатываться комплексные туристические проекты, направленные на развитие экотуризма.

После этого они будут представлены на втором этапе конкурса.

По итогам работы акселератора выберут 10 лучших проектов, на особо охраняемых природных территориях которых будет реализован механизм комплексного развития экотуризма.

Победителей конкурса назовут в октябре.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму будут развивать аграрный и экотуризм.