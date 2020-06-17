Жители Самары в период ограничений могут покататься на лошадях

В Самарской области запустили новый туристический проект "Поехали!". Он направлен на то, чтобы жители региона смогли лучше узнать свой родной край и познакомиться с местными достопримечательностями.

Сейчас на территории"Самарской Луки" проводят прогулки на лошадях. Продолжительность прогулок от 1,5 часов до 4-10 дней.

"Езда на лошадях имеет свои преимущества. Все туристы соблюдают дистанцию — не менее 4-5 метров. Мы берем маленькие группы. Масштабные не делаем", — рассказала директор клуба конного туризма Ирина Глинская.

В настоящий момент жители области могут посетить один из маршрутов конного клуба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что конные прогулки — залог хорошего здоровья и настроения. Ученые доказали, что общение с большим и добрым животным, каким является лошадь, успокаивает и снимает стресс.