Власти Италии решили осушить озеро, на дне которого последние 70 лет скрывалась деревня Фабрике ди Кареджине.
Старинную деревню планируют восстановить. Предполагается, что данный объект будет пользоваться популярностью у туристов.
Маленький городок в Тоскане, основанный в XII веке, до 1947 года сохранял за собой статус населенного пункта. Но потом региону понадобилась собственная гидроэлектростанция. Для ее строительства потребовался большой резервуар с водой. В связи с этим было принято решение затопить деревню. На ее месте создали искусственное озеро.
На территории средневековой деревни до сих пор сохранились каменные строения, церковь Св. Теодора, мост. В 1994 году, когда был технический сброс воды, местным жителям посчастливилось увидеть крыши ее строений.
Деревню-призрак видели над поверхностью — в 1958, 1974 и 1983 годах. Это событие каждый раз привлекало внимание огромного числе людей.
Сообщается, что реализация проекта по осушению озера начнется в следующем году.
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