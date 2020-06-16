В Италии восстановят средневековую деревню на дне озера

Власти Италии решили осушить озеро, на дне которого последние 70 лет скрывалась деревня Фабрике ди Кареджине.

Старинную деревню планируют восстановить. Предполагается, что данный объект будет пользоваться популярностью у туристов.

Маленький городок в Тоскане, основанный в XII веке, до 1947 года сохранял за собой статус населенного пункта. Но потом региону понадобилась собственная гидроэлектростанция. Для ее строительства потребовался большой резервуар с водой. В связи с этим было принято решение затопить деревню. На ее месте создали искусственное озеро.

На территории средневековой деревни до сих пор сохранились каменные строения, церковь Св. Теодора, мост. В 1994 году, когда был технический сброс воды, местным жителям посчастливилось увидеть крыши ее строений.

Деревню-призрак видели над поверхностью — в 1958, 1974 и 1983 годах. Это событие каждый раз привлекало внимание огромного числе людей.

Сообщается, что реализация проекта по осушению озера начнется в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия откроется для туристов до конца года.