Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен

Россияне активно интересуются отдыхом в Крыму, но не спешат покупать путевки.

По данным специалистов TBS Group, количество запросов по крымским курортам сейчас выше, чем по курортам Сочи.

Однако продажи туров в Крым остаются на низком уровне.

"Это слезы", — прокомментировала ситуацию Мария Лещева из TBS Group.

По словам Екатерины Бежановой из "Онлайн Турс", после снятия ограничений продажи туров начались, но пока сложно говорить о повышении спроса.

Россиян пугают цены на отдых

Туроператоры признают, что туристы не торопятся покупать путевки из-за их стоимости. Они отмечают, что цены, конечно, разные, в зависимости от набора услуг и условий проживания. Есть путевки за 37 тысяч рублей, есть за 150 тысяч.

Большинство потенциальных клиентов интересует экономный вариант: отель 2-3 звезды, тур без авиабилетов. Но и таких продаж пока тоже мало. Многие звонят, интересуются предложением, но в результате отказываются от покупки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.