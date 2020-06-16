Власти Албании ввели безвизовый режим для граждан России

Власти Албании ввели безвизовый режим для граждан некоторых стран, в том числе и России. Об этом говорится на официальной странице в Facebook посольства РФ в Албании.

Решение об отмене виз было принято 10 июня.

Для посещения Албании россиянам не потребуется виза на срок до 30 ноября 2020 года.

Напомним, что в конце мая премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой отказаться от поездок за границу в ближайшее время.

Он отметил, что нужно исключить даже малейший риск повторного завоза коронавируса в страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне, прибывшие в Россию из-за границы, должны будут в течение 14 дней соблюдать карантин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за коронавируса Вьетнам отменил безвизовый режим для россиян. Для посещения страны нужно будет получить разрешение.