Ростуризм смягчит требования для сотрудников санаториев

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что требования для сотрудников санаториев об обязательном регулярном тестировании на COVID-19 могут смягчить.

"Недовольство вызывает обязательное наличие справки об отсутствии коронавируса и проведение регулярного тестирования сотрудников санатория", — сказала Догузова в ходе видеоконференции с лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.

Догузова отметила, что далеко не везде можно быстро сдать анализ на коронавирус и получить необходимую справку.

Ростуризм может смягчить требования для сотрудников санаториев

Глава Ростуризма сообщила, что уже согласованы требования к работе гостиниц. По сравнению с требованиями к работе санаторно-курортных учреждений они более мягкие.

Предполагается, что власти сделают все возможное, чтобы в этом году россияне смогли полноценно отдохнуть внутри страны, поэтому во многих российских регионах уже отменяют ограничения на работу гостиниц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анапе 10 здравниц встретили первых гостей.