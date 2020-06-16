Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что требования для сотрудников санаториев об обязательном регулярном тестировании на COVID-19 могут смягчить.
"Недовольство вызывает обязательное наличие справки об отсутствии коронавируса и проведение регулярного тестирования сотрудников санатория", — сказала Догузова в ходе видеоконференции с лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
Догузова отметила, что далеко не везде можно быстро сдать анализ на коронавирус и получить необходимую справку.
Ростуризм может смягчить требования для сотрудников санаториев
Глава Ростуризма сообщила, что уже согласованы требования к работе гостиниц. По сравнению с требованиями к работе санаторно-курортных учреждений они более мягкие.
Предполагается, что власти сделают все возможное, чтобы в этом году россияне смогли полноценно отдохнуть внутри страны, поэтому во многих российских регионах уже отменяют ограничения на работу гостиниц.
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