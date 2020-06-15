В Крыму обсудили вопросы легализации мини-отелей. Власти Крыма хотят вывести мини-отели из "тени". О том, какие условия должны быть созданы для мини-отелей, чтобы им было выгодно работать легально, рассказал заместитель председателя Краснодарского краевого отделения ОПОРА РОССИИ Мурат Дударев.

"Если речь о выводе из "тени" нелегального бизнеса, представители которого сдают номера, не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей, то в первую очередь им необходимы государственная поддержка и облегчение требований в качестве заемщиков.

Каждый мини-отель хочет как-то развиваться, улучшать свою инфраструктуру. Но для этого ему нужен определенный доступ к финансовым средствам как к государственным, так и к частным.

Поэтому здесь при таком конкретном шаге навстречу к такому сектору предпринимательства и предоставление им определенных льгот и возможностей, скорее всего, будут иметь желание сами выйти в легальное поле, поскольку самый лучший способ сделать так, чтобы человек что-то сделал, чтобы он сам захотел это сделать. Поэтому данные меры, я думаю, будут полезны.