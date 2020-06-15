На курорте в Сочи открылся для посещения Парк водопадов "Менделиха"

На курорте "Роза Хутор" можно увидеть одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона — Парк водопадов "Менделиха". Он расположен на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, и является излюбленным туристическим маршрутом. Созданный для единения с природой, прогулок под журчание горных ручьев и ароматы горных цветов, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 километра и занимает около 4,5 часов.

Сейчас гости курорта могут пройти по Малому, Среднему и Большому кольцу водопадов и увидеть все семь водопадов:

"Менделя",

"Чара",

"Червонный",

"Мишкин грот",

"Айя",

"Снежное русло"

и "Золотой".

Высота последнего, "Золотого" составляет 77 метров, и это самый высокий водопад в окрестностях Сочи.

Парк водопадов на "Роза Хутор" назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое наименование в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.

Благодаря смягчению режима карантина в Сочи гостям "Роза Хутор" стали доступны прогулки в горы. На курорте работают:

канатные дороги ("Олимпия", "Заповедный лес", "Кавказский экспресс") до Роза Пик (2320 метров),

открыта набережная,

пункт проката,

центр "Активный отдых" в Роза Долине,

инфоцентр,

кассы,

автомобильные парковки.

Также действуют пешие маршруты в горах. На "Роза Хутор" открылись летние террасы кафе и ресторанов. С 8 июня стартовало бронирование отелей на сайте курорта. В случае улучшения эпидемиологической обстановки и соответствующих решений органов власти в начале июля планируется открыть для гостей девять отелей: Radisson, Park Inn, Golden Tulip, Mercure и Valset в Роза Долине, а также Medical Spa-отель Rosa Springs, Green Flow, Ski Inn SPA Hotel и Riders Lodge в Горной Олимпийской деревне.