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Туристам в Тунисе понадобится справка об отсутствии COVID-19

Туризм » Путешествия

С 27 июня Тунис будет готов принимать иностранным туристов. Но, как и при посещении многих стран, туристы должны будут предоставить справку от отсутствии коронавируса. Анализ должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до прибытия.

Также перед полетом туристы должны будут заполнить документы. Туристы, прибывшие в Тунис, также должны будут пройти через процедуру термометрии.

В стране возобновили работу гостиницы и заведения общепита. Они должны будут работать в соответствии с санитарным протоколом Ready & Safe, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Некоторые страны начинают снимать ограничения для въезда иностранцев. Но почти все требуют, чтобы у туристов были справки об отсутствии коронавируса. Доктор медицинских наук сравнил справки об отсутствии заболевания COVID-19 с выездными визами. Такое мнение озвучил академик РАН Сергей Колесников. Также он отметил, что таким образом принимающая сторона снимает с себя ответственность.

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