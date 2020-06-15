В Мурманской области появится новый природный парк

В районе Териберки появится особая охраняемая природная территория регионального значения. Это поможет развить здесь экологический туризм.

"Териберку посещает огромное количество туристов. Наша задача, чтобы они пополняли местный бюджет, чтобы у нас была возможность развивать и модернизировать село, создавать комфортные условия для пребывания гостей. При этом важно сохранить уникальность данного места", — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Иными словами, создание парка позволит и сохранить природу, и внедрить лучшие мировые практики по формированию системы региональных туристических троп.

Планируется открыть пункт пропуска на территорию парка, а также установить контакты с будущими компаниями-партнерами. Затем будут обустроены экологические маршруты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк. Работы по его созданию планируется завершить к 2022 году.