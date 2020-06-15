В Москве стартовала акселерационная программа для туриндустрии

15 июня в Москве стартовала городская программа поддержки стартапов в сфере индустрии туризма и гостеприимства под названием "Фабрика туристических продуктов и сервисов". Желающие могут подать заявку до 5 июля на сайте travelhub.moscow.

"Во всем мире туристическая индустрия столкнулась с тяжелейшим кризисом. Говорить о восстановлении спроса, конечно, пока рано, и потому ей нужны новые источники развития. Как раз в этом мы видим задачу акселерационной программы — в поддержке перспективных решений. Эксперты помогут создать или доработать продукт, чтобы он стал востребованным на рынке", — сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Подать заявку могут:

IT-специалисты;

начинающие предприниматели;

турагенты;

туроператоры.

В программе предусмотрено два направления "Стартапа":

для тех, кто планирует запустить новый туристический продукт;

"Слушатель" — для желающих пройти только онлайн-интенсив.

Итогом программы будет открытый Демо-день, который будет проходить в сентябре.

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