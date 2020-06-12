Россиянам советуют ехать на отдых в Крым

Со следующей недели жители Крыма смогут заселиться в гостиницы и санатории для отдыха и лечения. А с 1 июля в регионе ждут гостей со всей России.

Смело бронировать номера в отелях россиян призвал министр курортов и туризма республики.

"Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Республике Крым и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", — заявил Вадим Волченко.

Ранее он сообщил, что сейчас в Крыму идет активная подготовка пляжей. Это забор анализов воды и песка, проверка безопасности, обучение спасателей, исследование дна. Работа должна быть завершена до 1 июля.

"Правда.Ру" писала, что к 15 июня в Крыму откроют порядка 45 гостиниц и санаториев. С этого же дня в республике отменят режим самоизоляции и обязательную обсервацию для приезжающих из других регионов страны россиян.