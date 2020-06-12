Врач дал совет, как не заболеть на пляже

Только семь часов в дней пригодны для посещения пляжа.

Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. Он рассказал, что необходимо делать, чтобы не заболеть фарингитом, отитом и ринитом во время отдыха.