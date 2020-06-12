Только семь часов в дней пригодны для посещения пляжа.
Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. Он рассказал, что необходимо делать, чтобы не заболеть фарингитом, отитом и ринитом во время отдыха.
"Оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10-15 минут, 20 минут — максимум", — пояснил врач.
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