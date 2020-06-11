В Турции прогнозируют загрузку отелей в июле на 70%

На минувшей неделе Турция открыла отели и другие туристические места. Также возобновились авиарейсы и междугородние путешествия.

С середины июня страна уже готова принимать иностранных туристов.

Министерство культуры и туризма разработало рекомендации, которые обязаны соблюдать все представители туристической индустрии.

В буфетах, на пляжах, бассейнах и вестибюлях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

"Страхи будут постепенно исчезать. Это подтверждают новые бронирования в турецких отелях", — заявил вице-президент Федерации турецких отельеров Тацеттин Озден.

Активность начнется в следующем месяце и будет продолжаться в августе, сентябре и октябре. На июль и август бронировали почти нет.

Озден утверждает, что если процесс нормализации будет проходить достаточно быстро, июль и август должны быть успешными для туризма Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми.