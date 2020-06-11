На минувшей неделе Турция открыла отели и другие туристические места. Также возобновились авиарейсы и междугородние путешествия.
С середины июня страна уже готова принимать иностранных туристов.
Министерство культуры и туризма разработало рекомендации, которые обязаны соблюдать все представители туристической индустрии.
В буфетах, на пляжах, бассейнах и вестибюлях необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.
"Страхи будут постепенно исчезать. Это подтверждают новые бронирования в турецких отелях", — заявил вице-президент Федерации турецких отельеров Тацеттин Озден.
Активность начнется в следующем месяце и будет продолжаться в августе, сентябре и октябре. На июль и август бронировали почти нет.
Озден утверждает, что если процесс нормализации будет проходить достаточно быстро, июль и август должны быть успешными для туризма Турции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.