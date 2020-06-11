В Краснодарском крае откроют гостиницы до 50 номеров

С данным предложением в ходе заседания краевого оперативного штаба выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Свою позицию он аргументировал тем, что на предстоящих "длинных" выходных многие жители захотят отдохнуть на море, а им негде будет остановиться.

"Мы действует на свой страх и риск", — подчеркнул глава Кубани.

Глава региона отметил, что все гостиницы должны будут строго соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.

Инициативу Кондратьева поддержал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что в городе 1614 гостиниц с номерным фондом до 50 номеров. Они смогут принять до 30 тысяч туристов. Главу Кубани также поддержали мэры Анапы, Краснодара и других городов.

"Приняли решение с 12 июня открыть гостиницы вместимостью до 50 номеров в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора — с соблюдением всех санитарных норм и при получении разрешения", — заявил Вениамин Кондратьев.﻿﻿

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