С данным предложением в ходе заседания краевого оперативного штаба выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Свою позицию он аргументировал тем, что на предстоящих "длинных" выходных многие жители захотят отдохнуть на море, а им негде будет остановиться.
"Мы действует на свой страх и риск", — подчеркнул глава Кубани.
Глава региона отметил, что все гостиницы должны будут строго соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора.
Инициативу Кондратьева поддержал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Он добавил, что в городе 1614 гостиниц с номерным фондом до 50 номеров. Они смогут принять до 30 тысяч туристов. Главу Кубани также поддержали мэры Анапы, Краснодара и других городов.
"Приняли решение с 12 июня открыть гостиницы вместимостью до 50 номеров в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора — с соблюдением всех санитарных норм и при получении разрешения", — заявил Вениамин Кондратьев.
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