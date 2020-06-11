В Испании закрыли шесть пляжей за несоблюдение туристами дистанции

Власти Испании решили закрыть пляжи на Ибице и Майорке. Данная мера вызвана тем, что туристы нарушали требования по соблюдению социальной дистанции.

Теперь будет запрещено отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух — на Ибице.

Во всем виноваты 200 британских туристов

Сообщается, что группа из 200 гостей из Великобритании не соблюдала социальную дистанцию. Если подобное повторится, что британским туристам запретят отыхать на курортах Испании.

Ранее в Сети опубликовали видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас, где на "фестиваль барабанов" собрались более 200 человек. Они даже не пытались находиться друг от друга на рекомендуемом расстоянии.

Тогда местные жители вызвали гвардию, которая разогнала участников мероприятия.

Позднее местные власти приняли решение увеличить численность сотрудников полиции, патрулирующих данную территорию.

По воскресеньям с 17:00 до 23:00 на пляже действует запрет на парковку. Это сделано для того, чтобы отдыхающие не устраивали там вечеринок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Мадрида и Барселоны смогут гулять без ограничений.