"Главкосмос": космические полеты должны быть безопасными и недорогими

Генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов оценил перспективы массового космического туризма.

"Думаю, что этот сегмент получит свое развитие, прежде всего, в сфере суборбитальных полетов. Но в целом тема коммерческих пилотируемых полетов перспективна, и это направление необходимо развивать. Естественно, потенциально это очень прибыльный рынок, работающий ещё и на имидж государства, на лидерство в космической сфере, развитие производства, науки и культуры", — сообщил он.

Лоскутов отметил, что важно сделать полеты в космос безопасными, также необходимо снижать стоимость данной услуги.

Ранее о перспективах развития космического туризма в России рассказал директор Института космической политики Иван Моисеев. Он считает, что основная проблема заключается в том, чтобы найти желающих заплатить $200 тысяч за данную услугу. Кроме того, важно получить разрешение от властей на проведение полетов и произвести саму ракету.