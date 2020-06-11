Эксперт: "Экономика массовых полетов в космос пока не складывается"

Генеральный директор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов рассказал агентству РИА "Новости" о том, что полететь в космос мечтают многие, но достаточно платить за это — не готовы.