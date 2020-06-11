Генеральный директор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов рассказал агентству РИА "Новости" о том, что полететь в космос мечтают многие, но достаточно платить за это — не готовы.
"Многие хотели бы полететь в космос, но готовы платить за это значительно меньше необходимой суммы. Так что экономика массовых полетов в космос пока не складывается", — сказал Лоскутов.
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