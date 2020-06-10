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В Крыму обсудили вопросы легализации мини-отелей

Туризм » Путешествия

Глава республики Сергей Аксенов считает, что для владельцев мини-отелей нужно создать такие условия, чтобы им было выгодно выйти из "тени".  

В Крыму обсудили вопросы легализации мини-отелей. Крым

"Из каждого региона Крыма должны быть определены члены рабочей группы и сформированы окончательные предложения, которые мы представим федеральному правительству", — пояснил он.

Учредитель Ассоциации малых отелей Крыма Елена Можаровская отметила, что мини-отели должны соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы иметь право принимать туристов.

"В сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции легализация объектов позволит обеспечить безопасность туристов в рамках требований Роспотребнадзора", — подчеркнула она.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.

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