В Швейцарии из-за пандемии опасаются возврата китайского туризма

У жителей Швейцарии из-за пандемии COVID-19 изменилось отношение к массовому туризму. Специалисты местного университета прикладных наук провели опрос жителей Люцерна, который показал, что 80% из 1530 респондентов считают, что в городе слишком много туристов.

Швейцарцы боятся китайских туристов

Несмотря на то, что пока многие туристические объекты еще закрыты, Швейцария уже готовится к открытию сезона. Однако у местных жителей сформировались определенные предпочтения и антипатии по отношению к различным группам гостей.

Менее лояльно жители Швейцарии настроены по отношению к туристам из Азии и Северной Америки. Лучше всего принимают туристов из Швейцарии и стран Европы.

Из-за пандемии COVID-19 жители Швейцарии больше всего боятся туристов из азиатских стран. В Люцерн часто приезжали организованные группы из Китая.

Для 47% респондентов принятие этого типа гостей рассматривается как нежелательное.

"Такая низкая оценка определяется появлением в больших группах, а не их происхождением", — считают авторы исследования.

63% опрошенных положительно относятся к туризму. Известно, что туризм приносит Швейцарии значительный доход.