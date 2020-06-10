У жителей Швейцарии из-за пандемии COVID-19 изменилось отношение к массовому туризму. Специалисты местного университета прикладных наук провели опрос жителей Люцерна, который показал, что 80% из 1530 респондентов считают, что в городе слишком много туристов.
Несмотря на то, что пока многие туристические объекты еще закрыты, Швейцария уже готовится к открытию сезона. Однако у местных жителей сформировались определенные предпочтения и антипатии по отношению к различным группам гостей.
Менее лояльно жители Швейцарии настроены по отношению к туристам из Азии и Северной Америки. Лучше всего принимают туристов из Швейцарии и стран Европы.
Из-за пандемии COVID-19 жители Швейцарии больше всего боятся туристов из азиатских стран. В Люцерн часто приезжали организованные группы из Китая.
Для 47% респондентов принятие этого типа гостей рассматривается как нежелательное.
"Такая низкая оценка определяется появлением в больших группах, а не их происхождением", — считают авторы исследования.
63% опрошенных положительно относятся к туризму. Известно, что туризм приносит Швейцарии значительный доход.
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