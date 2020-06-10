Эйфелева башня откроется для посетителей с 25 июня

С 25 июня в Париже снова будет доступна главная достопримечательность — Эйфелева башня.

Из-за пандемии коронавируса она была закрыта еще с середины марта.

"Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемиикоронавируса, самого длительного закрытия со времен Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня 2020 года в 10 часов утра. Пока будут предложены экскурсии только по лестницам башни, при этом ношение масок обязательно для всех посетителей старше 11 лет", — сообщается в пресс-релизе компании, обслуживающей башню.

Подъем будет разрешен только по восточной лестнице, а спускаться можно будет по западной. Это сделано для безопасности туристов. Кроме того, для соблюдения социальной дистанции нанесут разметку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Париже можно вновь увидеть Нотр-Дам.