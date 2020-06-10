С 10 июня музей-заповедник "Кижи"снова открыт для туристов.
Об этом сообщили в правительстве Республики Карелия.
Посетители смогут увидеть основную позицию музея, но интерьеры пока закрыты.
В работе музея есть некоторые ограничения. Так, посетители должны быть в масках и перчатках. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Изначально предполагалось, что "Кижи" откроются с 15 июня.
Напомним, что Кижи — остров в Онежском озере, он расположен в 68 км от Петрозаводска.
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