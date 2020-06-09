С 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России

С 1 июля в Крыму будут сняты ограничения на размещение туристов из других российских регионов.

"С 1 июля граждане Российской Федерации смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма. Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства Республики Крым", — сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Также Аксенов напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора в период пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Крыма ранее заявлял об открытии туристического сезона в регионе с 15 июня, но курорты будут открыты только для местных жителей. Как сообщили в крымском Минтуризме, к этому числу начнут работать около 45 гостиниц и санаториев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи.