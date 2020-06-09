С 15 июня на территории Крыма будет отменен режим самоизоляции и обязательная обсервация прибывающих туристов.

Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"С 15-го июня на территории республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан", — написал чиновник во "ВКонтакте".

"С 15-го июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины", — добавил Аксенов.