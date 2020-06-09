Цены на российских курортах могут вырасти на 30%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что туристическая отрасль в стране сможет восстановиться только к 2022 году. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по индустрии: падение оборота составило от 95% до 100%. По оценкам Ростуризма, недополученные доходы составляют 1,5 трлн рублей.

Цены на российские курорты могут вырасти

Александр Курносов сообщил, что если границы России в ближайшее время будут закрыты, то цены на туры внутри страны могут вырасти на 30%. Это связано с увеличившимся спросом на российские курорты.

"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20-30%", — указал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм советует россиянам отдыхать внутри страны.