Люксембург раздаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле

В Люксембурге раздадут 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле. Ими смогут воспользоваться как местные жители, так и граждане соседних государств — Франции, Бельгии и Германии. Цель акции — стимулировать восстановление туризма.

"Ваучер на сумму 50 евро можно будет использовать для оплаты одной ночи в объекте размещения в Люксембурге. На эти цели правительством выделено 3,5 млн евро, всего ваучеров 700 тысяч. Их в начале июля получат местные жители старше 16 лет и работники из соседних регионов", — пишет портал The Mayor.EU.

Туристы смогут воспользоваться данным предложением до конца 2020 года. Данные средства нельзя будет потратить на продукты или оплату развлекательных мероприятий, но люди могут объединиться, чтобы заплатить за одну ночь в отеле. Это позволит паре сэкономить 100 евро.

В настоящее время в Люксембурге проживают 626,1 тыс. человек, из них почти 50% — нерезиденты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Люксембурге общественный транспорт стал полностью бесплатным.