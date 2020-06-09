К 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи

К 10 июня в случае положительного заключения Роспотребнадзора, в Геленджике начнут работать около десяти пляжей из 16.

В первую очередь будут открыты пляжи при санаториях и пансионатах.

Остальные пока не готовы к открытию.

Муниципальные пляжи еще проверяют. Специалисты Роспотребнадзора взяли лабораторные пробы воды. Также здесь предстоит подготовить объекты инфраструктуры, которые должны соответствовать новым требованиям ведомства.

"Закрытые и общедоступные пляжи должны иметь антисептики, оборудование, раздевалки и душевые должны дезинфицироваться после каждого использования, лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров", — сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анапе 10 здравниц встретили первых гостей. Курорт принял 268 гостей. Все прибывшие проходят в аэропорту первый санитарный барьер — термометрию, обработку рук антисептиками, проверку документов.